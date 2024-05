Alle Murate un omaggio al grande Torino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Firenze, 22 maggio 2024 – “al”, questo il titolo dell’incontro firmato dall’autore e docente universitario Ugo De Vita con cui Firenze intende renderealnel 75° anniversario del disastro a Superga. L’evento è in programma martedì prossimo15Art District, alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale Luca Milani e Giovanni Tosco di Tuttosport. De Vita racconterà la squadra degli invincibili: “In porta giocava Bacigalupo, in difesa Aldo Ballarin, a destra Virgilio Maroso, a sinistra Rigamonti al centro del sistema, sulla mediana Grezar e Martelli, Loik e Valentino Mazzola. Gabetto centravanti, con Romeo Menti e Franco Ossola sui due versanti offensivi. Questo era l’undici delle meraviglie!” Questo l’incipit del racconto con cui l’autore permetterà al pubblico di immergersi in una storia di sport, mescolata ad un dolore e a una ferita che non si è mai rimarginata.