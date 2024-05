All’asta la piuma più costosa al mondo | venduta ad una cifra record

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Alle aste vengono venduti oggetti preziosi, alcuni curiosi e altri bizzarri, che possono raggiungere cifre da, ed è esattamente quello che è successo ad unadi un uccello,ad un prezzo: circa 26.000 euro. Come mai una “semplice”di un uccello è stata venuta ad unacosì stratosferica? Ladell’huia, la più preziosa alLaè statadalla casa d’aste Webb e appartiene ad un’huia, un uccello neozelandese della famiglia dei bargigli che si è purtroppo estinto gradualmente dopo l’arrivo dei coloni europei. Questi uccelli si caratterizzavano per unggio molto particolare: nero, con sfumature metalliche verdi e la punta bianco-crema. Oltre al grande valore estetico, questarappresentava un vero status symbol per i Maori. Veniva infatti utilizzata nei baratti per scambiarla con beni di valore o regalata come segno di amicizia.