All' armi sono eurofascisti | si avvicinano le urne e a Bruxelles monta la paura dell' onda nera

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ci stavamo quasi preoccupando. A meno di un mese dalle elezioni europee ancora non si parlava del rischio di un ritorno del fascismo. Possibile? Davvero la sinistra poteva affrontare una campagna elettorale senza evocare il fantasma di Mussolini? No, ovviamente non poteva andare così. E infatti, alla fine, l'allarme fascismo è puntualmente arrivato. Anzi, trattandosi di elezioni europee stavolta l'allarme è addirittura sull'eurofascismo. Camicie nere in arrivo in tutto il Continente, una cosa mai successa... A far agitare i progressisti è bastata la convention organizzata a Madrid da Vox, alla quale hanno partecipato, tra gli altri, anche Giorgia Meloni, Marine Le Pen e il presidente argentino Javier Milei. Vox, va detto, è un movimento fto da alcuni fuoriusciti dal Partito popolare (a cominciare dal leader Santiago Abascal) e fa parte del gruppo dei conservatori europei, però, chissà perché, sui giornali viene sempre definito come gruppo di “ultradestra”.