Allagamenti e caos-ristori | I rimpalli non ci interessano Ma in 7 mesi neanche un euro

(Di mercoledì 22 maggio 2024) "Per adesso le aziende non hanno ancora visto un, e sono già passati oltre sette". Così il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa, Federico Pieragnoli, stigmatizza il rimpallo di responsabilità tra Governo e Regione, raccontato ieri dalle nostre pagine, per quanto riguarda idovuti alle vittime delle alluvioni e delle mareggiate che colpirono la Toscana a dicembre scorso. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha infatti denunciato come "mancassero all’appello i 66 milioni del Governo. Il 67% dei fondi regionali – ha specificato Giani – per gli alluvionati è già stato erogato ai cittadini ed entro fine maggio arriveremo all’85%. Al contrario, relativamente ai soldi previsti dal Governo, i parlamentari del centrodestra si sono dimenticati di indicare la procedura per poterli dare". "Non ci interessa la bagarre politica e lo sterile rimpallo di responsabilità – risponde Pieragnoli – quello che già allora chiedemmo come prioritario era che la liquidazione degli importi di risarcimento avvenisse nei tempi più rapidi possibile, per consentire una pronta ripartenza a imprese e attività commerciali che sono state devastate".