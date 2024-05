Alla scoperta di Cortona | un weekend tra storia - cultura e gastronomia

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ancora troppi pochi turisti, affascinati dbellezza innata della Toscana, scelgono gli itinerari più “blasonati”, trascurando realtà incantevoli tra cui la Valdichiana toscana, e alcuni borghi ricchi dicome. Con unaricca e unamillenaria,si distingue per la sua bellezza, le attrazionili e la deliziosa cucina locale. In questo articolo, ti offriamo alcuni consigli utili per trascorrere une scoprire tutto ciò che questa città ha da offrire. Se vuoi vivere appieno l’atmosfera naturale e gli scorci paesaggistici della Valdichiana toscana, prima di iniziare qualsiasi itinerario turistico ti consigliamo di scegliere una casa vacanze a, immersa nel verde e ospitata in una struttura bucolica che ricorda lacontadina di un tempo. Per mostrare al meglio le attrazioni storico-artistiche eli cortonesi, in questo articolo abbiamo deciso di pensare a un ipotetico soggiorno ache si estende per ben tre giorni.