Multe fino a 5 mila euro per chi espone la bandiera italiana in maniera “non decorosa”: la proposta di legge presentata da FdI - Multe fino a 5 mila euro per chi espone la bandiera italiana in maniera “non decorosa”: la proposta di legge presentata da FdI - “Esporre in modo sciatto il vessillo tricolore non è una questione puramente estetica, ma è segno di resa al degrado e un pessimo esempio per i cittadini”. È con questa motivazione che un gruppo di 24 ... ilfattoquotidiano

Camera, rinviato ancora l'esame del Ddl sulla Disciplina dell'ippicoltura - camera, rinviato ancora l'esame del Ddl sulla Disciplina dell'ippicoltura - Lo ha comunicato ieri, martedì 21 maggio, il presidente di turno, Fabio Rampelli (FdI) spiegando che, per il disegno di legge presentato da Maria Chiara Gadda, sia stato chiesto il rinvio dell'esame, ... gioconews

Alla Camera presentato agli studenti il doc ‘Non far rumore’ sull’infanzia negata ai migranti in Svizzera - Alla camera presentato agli studenti il doc ‘Non far rumore’ sull’infanzia negata ai migranti in Svizzera - Nell'aula dei gruppi parlamentari alla camera è stato presentato agli studenti di diverse scuole romane il docufilm ‘Non far rumore'. Un racconto su una vicenda rimasta per tanto tempo sconosciuta e ... fanpage