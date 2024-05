Alfredo Antoniozzi - il figlio del deputato di FdI prende a calci un poliziotto | Voi non sapete chi sono i - vi faccio licenziare

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ildi un importante politico che, fermato dai carabinieri in auto per un controllo, reagisce con violenza e lancia la solita minaccia: “Nonchiio!”. È accaduto il 18 aprile scorso in via Vittorio Emanuele II, a Roma. Il protagonista di questa vergognosa vicenda si chiama Tancredi, ha 21 anni, ed è ildeldi Fratelli d’Italia.Leggi anche: La Russa Junior, droga dello stupro nei capelli della ragazza: si aggrava la posizione deldel politico La ricostruzione dell’aggressione ai carabinieri deldiSecondo la ricostruzione dei fatti degli inquirenti, il giovanesi trovava alla guida di un Range Rover Evoque tra le vie del centro storico della Capitale, insieme all’amico Vincenzo Palma, quando i carabinieri lo hanno fermato perché guidava, si legge nel verbale, “a velocità sostenuta e con manovre pericolose per la pubblica incolumità, in particolare delle persone presenti”.