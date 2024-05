Alessia Marcuzzi posa per Calzedonia

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Immagino che tutti seguiatesu Instagram. Se non lo fate fatelo subito per evitare di perdervi perle come uno de suoi ultimi post nel quale indossa un costume di. E’ un post sponsorizzato ma poco importa, quello che importa è chedi anni 51 mostra un fisico invidiabile che farebbe impallidire un sacco di ragazzine. Certo i suoi 178cm di altezza aiutano molto ma accidenti questa ragazza è perfetta. Ecco il post “incriminato”: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Il post ha totalizzato oltre 200 mila like, e voi ce l’avete messo il like ? Cosa ne pensate della nostra ? Splendita vero? Faccelo sapere nei commenti. L'articolo Tutte le bellezze della TV.

Carlo Conti a Sanremo, i co-conduttori e l'ipotesi Marcuzzi: come potrebbe essere il suo Festival 2025 - Carlo Conti a Sanremo, i co-conduttori e l'ipotesi marcuzzi: come potrebbe essere il suo Festival 2025 - Come sarà il nuovo Festival di Sanremo, quello della seconda era Conti Il toto-nomi sul successore di Amadeus si è chiuso questa mattina con l’annuncio a sorpresa al Tg1 delle ... ilmessaggero

Alessia Marcuzzi in bikini a 51 anni lascia tutti senza parole: FOTO - alessia marcuzzi in bikini a 51 anni lascia tutti senza parole: FOTO - La foto di alessia marcuzzi in bikini a 51 anni, ha lasciato tutti i suoi follower senza parole e forse anche un pò invidiosi. Decisamente lei la prova costume l’ha superata alla grande, giudicate voi ... newscinema

Alessia Marcuzzi, il bikini a 51 anni è sensazionale: la reazione del web è impietosa - alessia marcuzzi, il bikini a 51 anni è sensazionale: la reazione del web è impietosa - C’è una foto di alessia marcuzzi che ha lasciato senza parole. La conduttrice ha stupito tutti in bikini, eccola in tutto il suo splendore. Tra i volti più amati della televisione italiana spicca ... sfilate