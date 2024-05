Alessandro - 33 ann - inghiottito dal torrente che amava

(Di mercoledì 22 maggio 2024) SEDICO -Dall?Ò, scomparso mentre praticava torrentismo a Perledo (in Lombardia) lo scorso 18 maggio, era cresciuto nel milanese, ma sentiva il bisogno di fuggire dalla...

Alessandro, 33 anni, inghiottito dal torrente che amava - alessandro, 33 anni, inghiottito dal torrente che amava - SEDICO - alessandro Dall’Ò, scomparso mentre praticava torrentismo a Perledo (in Lombardia) lo scorso 18 maggio, era cresciuto nel milanese, ma sentiva il bisogno di fuggire ... ilgazzettino

Vasto, voragine sulla strada: caos traffico e polemiche. Inghiottita spazzatrice, paura per gli operai a bordo - Vasto, voragine sulla strada: caos traffico e polemiche. Inghiottita spazzatrice, paura per gli operai a bordo - Torna la paura a Vasto dopo l’ennesimo cedimento della strada. Intorno alle quattro della mattina di ieri la spazzatrice meccanica della Pulchra è sprofondata in una voragine, ... ilmessaggero

Lecco, incidente nella valle di Vezio: Alessandro Dall'Ò viene risucchiato da un mulinello mentre fa canyoning nel torrente Esino e muore - Lecco, incidente nella valle di Vezio: alessandro Dall'Ò viene risucchiato da un mulinello mentre fa canyoning nel torrente Esino e muore - L'architetto 33enne milanese è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Lecco, ma le sue condizioni sono apparse da subito disperate ... milano.corriere