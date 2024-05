Alcool - avance - sospetti abusi e botte | tutti gli eccessi di Depardieu che adombrano il suo mito

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Anche dopo l’aggressione al re dei paparazzi Rino Barillari, unitamente alle notizie di cronaca che arrivano d’oltralpe, Gerardnon si riconosce più. Il suo sguardo enigmatico ha perso da tempo la capacità di intrigarci e di farci interrogare su cosa possa occultare e dissimulare di una vita travagliata e di un’animo tormentato. Con un’unica certezza: le intemperanze dell’attore francese non accennano a placarsi. E quello con Barillari è solo l’ultimo capitolo di una vita die di sregolatezze, di reazioni inconsulte incontenibili. Che sia l’amore smisurato per il buon cibo o il desiderio smodato di inebriarsi con, l’indimenticabile protagonista de La signora della porta accanto (La femme d’à côté, film del 1981 diretto da François Truffaut), nel caso di quella finzione filmica incapace di resistere alle tentazione di una passione insopprimibile, non smette di far parlare di sé.