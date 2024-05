Albania, blitz di deputati del Pd nelle aree che ospiteranno i centri per migranti: “70.000 metri quadri di nulla” - albania, blitz di deputati del Pd nelle aree che ospiteranno i centri per migranti: “70.000 metri quadri di nulla” - degli Esteri e della Difesa dopo il blitz a sorpresa effettuato questa mattina insieme ai colleghi Simona Bonafè, Enzo Amendola e Matteo Orfini in albania nelle aree che dovranno ospitare i due centri ... repubblica

Trovato un mini sommergibile per trasportare droga - Trovato un mini sommergibile per trasportare droga - blitz dei Carabinieri a Torino arrestati 6 trafficanti di droga. Avevano costruito anche un mini sommergibile. lanotiziagiornale

Un sommergibile per trasportare la droga: blitz dei carabinieri da Torino all’Albania con 6 arresti in Italia - Un sommergibile per trasportare la droga: blitz dei carabinieri da Torino all’albania con 6 arresti in Italia - La cocaina arrivava in Italia dal sud America, passando per l’Olanda, mentre il resto della droga arrivava a Torino dalla Spagna e dalla Francia, nascosta nei doppifondi delle auto dei trafficanti. torino.repubblica