Al via la seconda edizione di Arezzo e le sue vallate

F1 | Pirelli: a Monaco sarà il graining il nemico dei piloti - F1 | Pirelli: a Monaco sarà il graining il nemico dei piloti - Il Gran Premio di Monaco è uno degli appuntamenti storici nel calendario della Formula 1 e, quest’anno, raggiunge un traguardo importante. Quella che andrà in scena questo fine settimana sarà infatti ... it.motorsport

Aperitivo Festival 2024 - Aperitivo Festival 2024 - Dal 24 al 26 maggio a Milano, presso il Nhow Hotel arriva Aperitivo Festival, un’occasione unica per celebrare il rito dell’aperitivo e deliziare i visitatori con le anteprime su cocktail e ... milanotoday

TUTTOSPORT - Juventus, si valuta il rinnovo di Yildiz, avrà anche la maglia numero 10 - TUTTOSPORT - Juventus, si valuta il rinnovo di Yildiz, avrà anche la maglia numero 10 - Secondo quanto rivelato dall'edizione odierna di Tuttosport, il rinnovo per Yildiz è solamente da sfornare e porterebbe la scadenza del contratto in bianconero fino al 2028. Per l'idolo dei tifosi è p ... napolimagazine