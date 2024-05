Al Verdi Piccoli artigiani

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Con tre recite in due giorni, il 30 (17.30 e 21) e il 31 maggio (17.30), 256 bambini saranno in scena sul palco del Teatro di Pisa con Il "Filtro magico di Dulcamara", prima assoluta di una nuovissima produzione ispirata all’Elisir d’Amore di Gaetano Donizetti ed esito del progetto di educazione musicaleall’Opera. L’opera interamente prodotta e allestita dalè il risultato della seconda edizione del progettoall’Opera avviato dalla Fondazione Teatro di Pisa con la collaborazione di Officina Teatro del soprano Elisa Benadduce e di EcoTeatro del regista e sceneggiatore Lorenzo Giossi. Il progetto, iniziato nel gennaio del 2024, ha coinvolto 13 classi (primarie e secondarie) di 3 Istituti Comprensivi della città di Pisa e conta sulla partecipazione di 256 bambini e 21 insegnanti. E’ cominciata la prevendita.

