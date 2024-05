Al Parco Archeologico di Pompei il Premio Books for Peace

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 22 maggio 2024), 22 maggio 2024 – Il 31 maggio 2024, Antonio Imeneo, presidente delInternazionale “for” avrà il privilegio di conferire ilaldiin rappresentanza del Dr. Prof. Gabriel Zuchtriegel. Nella stessa giornata verrà assegnato ilper la Città dial sindaco Luigi Lo Sapio presso la sala consiliare. Questa doppia cerimonia realizzata grazie al gesto di amicizia di Massimo Di Casola, agente immobiliare e Maddalena Izzo fondatrice del Gruppo Mammamì, dice il Prof. Imeneo, presidente difor, come testimonianza di una continuità ideale e reale tra le due città che fondano radici e futuro l’una nell’altra, e costituiscono un patrimonio culturale ancora ricco di Storia da raccontare. IlInternazionaleforè unoramai consolidato a livello internazionale, presente in 5 continenti e 61 paesi, unrivolto ai temi della Pace a tutto tondo, non solo tra i popoli, ma dei popoli: come la violenza di genere, il bullismo, le discriminazioni razziali e religiose, l’integrazione sociale e culturale.