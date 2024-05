Al Giro d’Italia-E anche 6 ciclisti di Athletica Vaticana

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Roma, 22 mag. (askanews) – Domenica 26 maggio, nel cuore di Roma, ci sarannoseidia pedalare con le e-bike nell’ultima tappa del-E. Con partenza dal Circo Massimo alle 13.45 e, dopo 32km di uno straordinario circuito, traguardo ai Fori Imperiali dove, poche ore dopo, arriverà la maglia rosa con idel. La “squadra del Papa”, che fa parte dell’Unioneca internazionale, pedalerà in particolare per sostenere il Centro per le cure palliative pediatriche dell’ospedale «Bambino Gesù» – saranno presenti i responsabili della struttura – rilanciando così l’esperienza sportiva e solidale vissuta lo scorso anno. E gli organizzatori hannopreparato un simbolico “pass” per Papa Francesco. Per Vatican Cycling – la Federazionecanell’ambito di– l’appuntamento sarà poi domenica 29 settembre per il Campionato del mondo di ciclismo su strada a Zurigo.