(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ci ha messo poco laa convincere Aldo, l’allenatore di Senigallia rimarrà al timone dei rossoblu per un altro anno. Alnon si, quello diper la suaè un amore profondo che parte da molto lontano. "Amo profondamente questo club, da bambino seguivo la squadra sugli spalti ed ho avuto la fortuna di trasformare la mia passione in un lavoro – dice-. Al di là della mia volontà va riconosciuta la serietà del club che non ha mai smesso di credere in me e nel lavoro dei miei collaboratori. Questo clima così costruttivo non ha fatto altro che rafforzare la mia convinzione". La conferma di Aldoè un segnale molto forte da parte del club, un segnale di continuità e grande riconoscenza nei confronti dell’allenatore con il maggior numero di presenze sulla panchinaina, avendola allenata anche tra il 2010 ed il 2013.

Al cuor non si comanda. Clementi resta alla Vigor - Al cuor non si comanda. clementi resta alla vigor - Ci ha messo poco la vigor a convincere Aldo clementi, l’allenatore di Senigallia rimarrà al timone dei rossoblu per un altro anno. Al cuor non si comanda, quello di clementi per la sua vigor è un ... msn

Pallavolo: finisce in procura la semifinale dei playoff della Pallavolo Senigallia - Pallavolo: finisce in procura la semifinale dei playoff della Pallavolo Senigallia - Usciamo a testa alta dai play off dopo una partita dall'altissimo livello agonistico. Dopo aver ribaltato il risultato dell'andata, il Banco Marchigiano Subissati, che dopo aver stravinto la stagione ... viveresenigallia

Nel segno della continuità: mister Aldo Clementi resta alla Vigor Senigallia - Nel segno della continuità: mister Aldo clementi resta alla vigor Senigallia - La prima notizia di mercato è la più bella: mister Aldo clementi guiderà la vigor Senigallia nella stagione 2024/2025. Le strade del tecnico e del club proseguiranno insieme dopo anni di grandi ... senigallianotizie