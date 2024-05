Ajax - l’italiano Farioli sarà il nuovo allenatore | accordo raggiunto col Nizza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Dopo aver allenato due squadre in Turchia ed essere poi stato ingaggiato dal, con cui ha chiuso al quinto posto la Ligue 1 appena terminata, Francescoitaliano di soli 35 anni, guiderà l’nella prossima stagione. Il tecnicoal comando di una big del calcio mondiale, almeno per quanto riguarda storia e tradizione, facendo invece un downgrade dal punto di vista del prestigio del campionato, e proverà a risollevare i lancieri che non se la passano affatto bene negli ultimi tempi. Come riporta L’Equipe,tra gli olandesi e il club francese, con cuiavrebbe un altro anno di contratto. SportFace.