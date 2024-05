Ai lavoratori gli utili delle imprese | la proposta approda alla Camera

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ladella Cisl arriva in Parlamento: l’obiettivo è quello di far partecipare igestione e agli. E ora non è più irraggiungibile, considerando che la“unisce la maggioranza” e non trova l’opposizione contraria, come sottolineato in conferenza stampa da Walter Rizzetto, presidente della commissione Lavoro della. La Cisl ha depositato la suadi iniziativa popolare dopo aver raccolto 400mila firme e proprio questo sarà il testo base da cui partirà la discussione in commissione. Il segretario della Cisl, Luigi Sbarra, ritiene questa iniziativa come “potenzialmente decisiva per dare concreta applicazione a un principio costituzionale che riconosce il dirittolavoratrici e deia parteciparegestione e agli”. Ladella Cisl Per Sbarra le forze parlamentari, ritirando le proprie proposte di legge e accettando di ripartire dal testo della Cisl, hanno dimostrato “grande responsabilità e sensibilità sociale”, ponendo “le condizioni ideali per una rapida approvazione nei due rami del Parlamento”.