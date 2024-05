Ai Concerti nel Parco 2024 Lemper - Tim - Servil -o, Massini e Formigli

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Roma, 22 mag. (askanews) – Dodici grandi spettacoli nella splendida cornice deldella Casa del Jazz a Roma per la 34esima edizione del Festival “Inel” Estate, organizzato da InelETS, dal primo luglio al 2 agosto. Al via il primo luglio con la prima a Roma di “Nevica sulla mia mano”, tributo alla collaborazione umana ed artistica tra Lucio Dalla e Roberto Roversi ispirato all’album discografico omonimo con Peppelo & Anidride Solforosa, formazione nata nel 2021 a Bologna, che unisce l’anima autoriale degli Avion Travel all’approccio progressive del’Orchestra di Piazza Vittorio in uno spettacolo tra musica, narrazione e poesia arricchito dalla videoproiezione delle illustrazioni del fumettista Igort. La rassegna prosegue martedì 2 luglio con una nuova produzione presentata in prima a Roma, “Titanic”, ovvero il pianeta affonda ma l’orchestrina continua a suonare, con la coppia di giornalisti e noti volti televisivi formata da Corradoe Stefanoche approda sui palchi teatrali, tra giornalismo, storytelling e musica live con Tazio Aprile, tastiere, Luca “Roccia” Baldini, basso, Massimo Ferri, chitarre, Mariel Tahiraj, violino.

Il Teatro dell’Opera in due piazze di Roma - Il Teatro dell’Opera in due piazze di Roma - In programma due concerti gratuiti, uno il 24 giugno a Ponte di Nona e l'altro il 5 giugno a Torre Maura. Il sindaco Gualtieri: «La cultura deve essere un diritto di tutti» ... romasette

A Selinunte musica e voci per le vittime di mafia - A Selinunte musica e voci per le vittime di mafia - (ANSA) - PALERMO, 22 MAG - Alla seconda edizione di 'A nome loro', sabato 25 maggio al parco archeologico di Selinunte, non ci sarà solo la musica ma anche le voci dei familiari delle vittime di mafia ... spettacoli.tiscali

Roma, Gualtieri: lirica gratis in periferia con ‘Opera in Piazza’ - Roma, Gualtieri: lirica gratis in periferia con ‘Opera in Piazza’ - Saranno due bellissimi concerti con i giovani protagonisti ... Il 24 maggio alle 19.30 in piazzetta di parco Leonardo Sinisgalli a Ponte di Nona si esibirà l’Orchestra del Teatro dell’Opera di 64 ... askanews