Agroalimentare in evoluzione | incontro alla Cantina dei Vignaioli del Morellino

(Di mercoledì 22 maggio 2024) "in", ecco il terzo. Domani, dalle 15 alle 18 nell’ospitato ddeideldi Scansano, si parlerà di "Certificazioni e attestazioni sanitarie per export, tracciabilità dei prodotti ed etichettatura del vino e dell’olio". Conoscere le tecniche per gestire le materie prime nel settoreè fondamentale per la sicurezza del cliente, il rispetto delle norme e la qualità del prodotto elaborato. Per questo, CnaGrosseto, in collaborazione con l’Azienda Usl Toscana sud est, ha organizzato un ciclo di quattro incontri gratuiti dal titolo "in: normative e pratiche di eccellenza". Dopo gli appuntamenti di Manciano e Follonica, nel nuovo appuntamento gli interventi saranno a cura del dottor Massimo Mannucci, del dottor Marcello Periccioli, della dottoressa Giovanna Liberati e della dottoressa Vanessa Bettini.