Agricoltori - protesta a sorpresa | Il Governo non ci ascolta Siamo stati presi in giro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Questa volta sono arrivati in strada in segreto, perre contro il. "Non ci sentiamo considerati", specificano gli. Ieri erano una sessantina, uniti anche a tanti automobilisti che hanno fatto sentire il proprio sostegno. Partiti durante la mattinata da Braccagni, sono arrivati fino a Montalto facendo una lunga tappa a Capalbio per un pranzo corale in un ristorante in località La Torba. Una, quella effettuata ieri dal corteo degli agricoli, che ha fermato per alcuni momenti il traffico sulla Strada Statale Aurelia, lasciando però scorrere il transito veicolare per la maggior parte del tempo, creando una processione lunga anche 10 chilometri. Il tutto senza annunci, ma presentandosi in strada "a" prima in direzione sud, poi dall’alto Lazio di nuovo verso Grosseto. Il motivo è sempre lo stesso, quello dire e far sentire la propria voce al