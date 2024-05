Aggressioni in ospedale Un pulsante per l’allarme

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Continuea sanitari, la Questura installa und’emergenza in pronto soccorso "per un aiuto immediato". Ancora una volta gli agenti della Questura di Lodi cercano di rafforzare le misure di prevenzione e sicurezza all’Maggiore di Lodi. Nel tempo, infatti, molti pazienti e intrusi hanno dato in escandescenze e a pagarne le spese sono stati i sanitari, soprattutto quelli che lavorano al pronto soccorso. La Questura, tramite opportuni accordi con la direzione della Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi, ha fatto installare un “antiaggressione“ nel locale pronto soccorso. Il, da attivare in caso di emergenza, è stato collegato, tramite teleallarme, alla centrale operativa della Questura, in modo da consentire l’immediata attivazione degli equipaggi in servizio di controllo. Si riceverà quindi aiuto senza dover attendere i tempi, a volte necessariamente dilatati, di un contatto telefonico tramite linea 112 Nue.