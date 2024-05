Agenda SUD | dalle risorse finanziarie ai casi pratici Il video

(Di mercoledì 22 maggio 2024) SO.GE.S. srl, in collaborazione con Orizzonte Scuola, presenta la registrazione del webinar “SUD: Gestione del finanziamento e attuazione” Sei un abbonato PLUS? Trovi ilfruibile gratuitamente al seguente link Non sei un abbonato PLUS? Abbonamento a “Gestire la scuola” e “La dirigenza scolastica” Abbonamento a Gestire il personale scolastico e Gestire la scuola L'articolo .

Amazon Prime Video, aumenta la pubblicità: ecco come rimuoverla - Amazon Prime video, aumenta la pubblicità: ecco come rimuoverla - Amazon Prime video inserirà ancora più pubblicità nei suoi prodotti: come evitare di vederla Amazon è pronta a sperimentare una nuova strategia per massimizzare i propri introiti dai contenuti di Prim ... quifinanza

Amazon Prime Video: Pubblicità in pausa per gli abbonati - Amazon Prime video: Pubblicità in pausa per gli abbonati - Amazon Prime video ha recentemente introdotto una nuova strategia per monetizzare il suo servizio di streaming, con l’aggiunta di pubblicità per gli utenti che optano di non pagare un extra ... techgaming

Prime Video: brutte notizie per gli utenti - Prime video: brutte notizie per gli utenti - Negli Stati Uniti sta per arrivare nuova pubblicità per gli abbonati ad Amazon Prime video, che potranno comprare i prodotti direttamente dalla Smart TV quando i contenuti sono in pausa. tecnologia.libero