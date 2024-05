Agcom archivia a maggioranza l’esposto di Michele Santoro contro Bruno Vespa Il commissario Giacomelli | Profondo dissenso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il Consiglio dihatodinei confronti die della trasmissione ‘Cinque minuti’, riconducibile alla testata giornalistica del Tg1. La decisione è stata presa a. La decisione del Consiglioè stata presa con il voto contrario dei commissari Antonelloed Elisa Giomi. Dopo il reclamo sull’ipotesi di confronto tra Giorgia Meloni e Elly Schlein,aveva nuovamente scritto nei giorni scorsi adchiedendo di avviare un’istruttoria per valutare la condotta die del direttore del Tg1, Gian Marco Chiocci, in merito all’attacco subito durante la trasmissione ‘Cinque Minuti’, riconducibile alla testata. Nella puntata del programma,, replicando dopo lo stop al faccia a faccia televisivo tra Elly Schlein e Giorgia Meloni, aveva rievocato i casi di Marco Travaglio, ospite da Daniele Luttazzi, e diche, secondo il giornalista, aveva dedicato quattro puntate de Il Raggio Verde ad attacchi direttiSilvio Berlusconi in occasione delle elezioni politiche del 2001, quando a Porta a Porta – aveva ricordato ancora il conduttore – fu negato per la par condicio di mandare in onda prime serate con ospiti Berlusconi e Francesco Rutelli, allora candidati a Palazzo Chigi.