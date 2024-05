Affari tuoi - social in delirio per la bella concorrente | di chi si tratta

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Programmi tv. “”, il pubblico è andato inper la bellissimache ha partecipato alla puntata andata in onda ieri, martedì 21 maggio 2024. Scopriamo insieme di chi sie tutti i dettagli di questa vicenda.Leggi anche: “Io Canto Family”, la brutta notizia per Michelle Hunziker dopo la puntata Leggi anche: “Amici di Maria De Filippi”, chi potrebbe prendere il posto di Anna Pettinelli “”, pubblico inper laIl pubblico di “” è andato letteralmente inper ladella Valle d’Aosta che, nella puntata andata in onda martedì 21 maggio 2024, ha fatto impazzire i. “Chi è questa dea? È bellissima”, ha scritto un utente su X. E ancora: “È bellissima, potrebbe fare l’attrice”. Questi sono solo alcuni dei commenti apparsi suinel corso della trasmissione Rai.

Affari Tuoi, salivazione a zero per la concorrente: la gag del bottiglione fa esplodere lo studio - Affari Tuoi, salivazione a zero per la concorrente: la gag del bottiglione fa esplodere lo studio - Sandy ha fatto letteralmente impazzire il pubblico di Affari Tuoi. La concorrente della Valle d'Aosta che ha giocato la partita andata in onda martedì… Leggi ... informazione

L'Eredità, il debutto di Sergio va male e sui social è il caos: "Così non va" - L'Eredità, il debutto di Sergio va male e sui social è il caos: "Così non va" - Ghigliottina sfortunata per il neo campione e sul web divampa la polemica: "Oggi non volevano cacciare i soldi!" ... libero

Affari tuoi, social in delirio per Sandy: “Chi è davvero la bellissima concorrente” - Affari tuoi, social in delirio per Sandy: “Chi è davvero la bellissima concorrente” - "È bellissima, potrebbe fare l'attrice". Il pubblico di "Affari tuoi" letteralmente in delirio per Sandy, la concorrente della Valle d'Aosta che, nella ... thesocialpost