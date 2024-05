Aeroporto di Brindisi irraggiungibile dall’11 al 16 giugno per il G7 Oggi cinque ordinanze comunali

"G7: sette secoli di arte italiana": 49 opere d’arte in esposizione - "G7: sette secoli di arte italiana": 49 opere d’arte in esposizione - Camera di Commercio di Taranto-brindisi e Aeroporti di Puglia e ancora vedrà, grazie al Protocollo d’intesa per la collaborazione fra la Direzione generale Musei, la Direzione regionale Musei Puglia, ... brindisireport

G7 a Brindisi, tutti i divieti nell'area dell'aeroporto del Salento - G7 a brindisi, tutti i divieti nell'area dell'aeroporto del Salento - Una delle cinque ordinanze riguarda le aree limitrofe all’aeroporto di brindisi. Dal 11 giugno alle 13:00 del 16 giugno, sarà vietato il transito e la sosta nella viabilità che conduce alla Chiesa di ... tarantobuonasera

TURISMO - Giampiero Laterza: «Il progetto regionale Puglia Easy to Reach penalizza l'intera provincia di Taranto» - TURISMO - Giampiero Laterza: «Il progetto regionale Puglia Easy to Reach penalizza l'intera provincia di Taranto» - L’intervento del coordinatore provinciale di Assohotel Confesercenti Taranto: «Oltre il danno la beffa» «Che l’aeroporto di Grottaglie non sia ancora utilizzato per scopi turistici e per non fare conc ... manduriaoggi