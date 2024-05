Addio Zhang - l' Inter è di Oaktree

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il tempo è scaduto senza che accadesse nulla. L'è ufficialmente nelle mani di, fondo californiano che non ha ricevuto da Steveni 375 milioni di euro dovuti dopo il prestito da 275 piùessi al 12% erogato nel 2021, in piena crisi pandemica. In pegno le azioni del club chesi è ora preso facendo valere i propri diritti. Il comunicato che ha ufficializzato il passo è stato pubblicato nella mattinata di mercoledì 22 maggio. Cosa accadrà ora?aveva già reso noto il giudizio positivo e di fiducia nei confronti dell'attuale management e in particolare di quello che ha costruito il progetto sportivo che ha portato alla seconda stella. Dunque, Beppe Marotta va considerato il centro operativo di questa fase la cui durata è incerta. Le speculazioni su possibili compratori già in contatto con il fondo non hanno fin qui trovato riscontro.