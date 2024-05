(Di mercoledì 22 maggio 2024) Un po’ per far fronte alla crisi economica, un po’ per voglia di maggiore privacy e intimità, sempre più spesso l’alvieneggiato in. E non è detto che sia meno divertente e creativo rispetto ai party in un’altra location. Certamente non è facile organizzare questo genere di evento, dovendo conciliare diverse esigenze e preferenze. È anche una questione di spazi: dipende quanto grande è l’abitazione e quante sono le persone invitate che parteciperanno. E poi bisogna pensare al rinfresco e all’intrattenimento… Ma con qualche idea e i giusti accorgimenti si rivelerà tutto più semplice del previsto. Regole di base La prima indicazione a cui occorrerebbe attenersi sembra banale e scontata e invece è fondamentale e non va dimenticata in nessuna circostanza: al primo posto devono essere messi i gusti e le richieste della futura sposa, facendo ben attenzione a quello che può piacerle o meno e confrontandosi con chi la conosce molto bene.

Cecilia Rodriguez con tuta personalizzata e velo bianco parte per l’addio al nubilato - Cecilia Rodriguez con tuta personalizzata e velo bianco parte per l’addio al nubilato - Cecilia Rodriguez è partita con le amiche per l'addio al nubilato: ormai manca poco al matrimonio con Ignazio Moser ... fanpage

Diletta Leotta e il matrimonio con Loris Karius: «I Preparativi Procedono. Tutto pronto per il mio addio al nubilato» - Diletta Leotta e il matrimonio con Loris Karius: «I Preparativi Procedono. Tutto pronto per il mio addio al nubilato» - Prima la nascita di Aria poi, il prossimo 22 giugno, il matrimonio nella romantica location delle Isole Eolie tra Diletta Leotta e il portiere del Newcastle, Loris Karius. ilmessaggero

Addio al nubilato, idee per feste in casa e fuori - Addio al nubilato, idee per feste in casa e fuori - Un po’ per far fronte alla crisi economica, un po’ per voglia di maggiore privacy e intimità, sempre più spesso l’addio al nubilato viene festeggiato in casa. E non è detto che sia meno divertente e ... quotidiano