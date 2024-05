Adani e Cassano attaccano ADL - lo sfogo sulla crisi del Napoli è fortissimo | avete sentito?

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Lelee Antoniohanno attaccato duramente Aurelio De Laurentiis dopo la stagione da incubo del. L’annata delè totalmente da dimenticare. Ad un solo anno di distanza dallo scudetto, la squadra non ha saputo reagire alle difficoltà sprofondando così al decimo posto in classifica. Attualmente, infatti, anche la Conference League è a rischio. Tanti problemi sono dipesi dai tre cambi in panchina, con il patron De Laurentiis che ha optato prima per l’esonero di Garcia e poi per quello di Mazzari. Il terzo tecnico della stagione è Francesco Calzona, arrivato in Campania quando la situazione era già fortemente compromessa. Non a caso, i piani della dirigenza si son complicati ulteriormente. Aurelio De Laurentiis starebbe valutando l’ingaggio di un nuovo allenatore, anche se al momento non c’è nessun accordo. Inoltre, nonostante ilsia volonteroso all’apertura di un nuovo ciclo, l’attuale stagione non verrà dimenticata facilmente.