Accordo con Iovino dopo il pestaggio Così Fedez eviterà la denuncia

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Untra le parti per chiudere definitivamente la vicenda. Una transazione economica dalle cifre non note per mettere la parola "fine" a una storia che si trascina da un mese esatto. L’intesa tra il rappere il personal trainer Cristianoprevede che il secondo rinunci a presentare querela contro il primo per ilavvenuto nella notte tra il 21 e il 22 aprile in via Traiano a Milano e che in definitiva non abbia più nulla a pretendere dalla faccenda. Peraltro, sin dai primi minuti post aggressione, il tatuatissimo istruttore di fitness, finito al centro dell’affaire Totti-Blasi per una presunta relazione con la showgirl, ha chiarito ai carabinieri di non voler sporgereper quanto accadutouna serata in discoteca.

