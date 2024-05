Ac Dc - verso il concerto Parcheggi e treni | costi e prenotazioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Reggio Emilia, 22 maggio 2024 – Con la premessa che Barley Arts, società organizzatrice dell’evento, consiglia di muoversila Rcf Arena con largo anticipo, grande attenzione sarà naturalmente rivolta alla logistica, per assistere al meglio al megadegli Ac/Dc sabato 25 maggio. Doveare:Per tutti i fan che volessero avvicinarsi in automobile all’area del, sarà possibile arrivare nelle zone prossime al Campovolo e prenotare il posto per la propria auto, moto o camper sul circuito ‘Park For Fun’. Durante la giornata di sabato 25 maggio sarà possibile cercare sulle App apposite, Waze o Google Maps, il proprioo e ottenere comodamente tutte le indicazioni direttamente sulla App. Su Park For Fun è possibile riservare anche posti tenda. Mostrare il ticket per accedere alo.