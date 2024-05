Abusi edilizi in zone vincolate | nove denunce nel Salento

(Di mercoledì 22 maggio 2024) . Si chiama "Another brick" l'operazione messa in campo dal Gruppo Carabinieri Forestale di Lecce.

Abusi edilizi in via Albinoni, tutto prescritto - abusi edilizi in via Albinoni, tutto prescritto - Tutto prescritto. E’ quello che ha deciso il Collegio penale ieri nel corso del processo per gli abusi edilizi in via Albinoni nel quartiere Q4. Dieci anni dopo i fatti il processo si è concluso con ... latinaoggi.eu

Vulcano, i fanghi termali saranno riaperti dopo il dissequestro e la conclusione della prima fase del procedimento per illeciti edilizi - Vulcano, i fanghi termali saranno riaperti dopo il dissequestro e la conclusione della prima fase del procedimento per illeciti edilizi - dopo la conclusione dell’indagini su presunti abusi edilizi, che hanno portato al primo pronunciamento del giudice per le indagini preliminare di Barcellona a carico di quattro indagani. L’area è ... 24live

Forestali a “caccia” di abusi edilizi con l’elicottero: sequestri e denunce nel basso Salento - Forestali a “caccia” di abusi edilizi con l’elicottero: sequestri e denunce nel basso Salento - SALENTO - Continua, con la seconda fase, l’operazione denominata “Another Brick”, coordinata dal Gruppo Carabinieri Forestale di Lecce e mirata ad individuare ... corrieresalentino