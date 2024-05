Abusava delle figlie della compagna quando lei andava al lavoro - una aveva 11 anni | 4 anni di carcere

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Un uomo di 50residente a Ferraraminorennisua. Gli episodi contestati risalgono al 2020 e 2021: le due vittimeno 17 e 11all'epoca dei fatti. Il 50enne è stato condannato a 4di reclusione in rito abbreviato.

