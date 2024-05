Aborto | Pro Vita presenta manifesto valori - tra firmatari Vannacc - Borghi e Procaccini

Omicidio a Villa Latina, le ultime parole di Armandino: «Adesso muoio». L'arrestato: «Non volevo uccidere» - Omicidio a Villa Latina, le ultime parole di Armandino: «Adesso muoio». L'arrestato: «Non volevo uccidere» - «Non volevo uccidere, mi sono difeso». Queste le uniche dichiarazioni ribadite davanti ... alla quale avrebbero assistito diversi testimoni e negli ultimi sussulti di vita, la vittima avrebbe indicato ... ilmessaggero

“Il Pd può cambiare idea, sul Jobs Act come sulle scelte sbagliate sui migranti”, intervista a Paolo Ciani - “Il Pd può cambiare idea, sul Jobs Act come sulle scelte sbagliate sui migranti”, intervista a Paolo Ciani - Paolo Ciani: «Deve essere paradigma di pace, di diritti umani e di solidarietà universale. Demos sostiene la candidatura di Tarquinio» ... unita

Cosa c’è nel programma di Pd per le Europee: Green deal dal cuore rosso, salario minimo, pace in Ucraina e in Medio Oriente - Cosa c’è nel programma di Pd per le Europee: Green deal dal cuore rosso, salario minimo, pace in Ucraina e in Medio Oriente - Tutto quello che c’è nel programma del Pd per le europee “L’Europa che vogliamo”: Europa federale, salario minimo, green deal dal cuore rosso e pace in Ucraina e in Medio Oriente “ L’Europa che voglia ... policymakermag