Aborto | Malan Fdi - ' sosteniamo vita e famigli - non toccheremo la 194'

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Roma, 22 mag. (Adnkronos) - "Il senso di questa iniziativa è chiedere l'impegno ai candidati su alcuni punti fondamentali, cioè la difesa dellae dellaa. Questo è compatibile con l'impegno di Fdi di non toccare la legge 194, che prevede peraltro il sostegno alle donne che vogliono portare a termine la gravidanza". Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato Lucio, a margine della conferenza stampa di presentazione del manifesto valoriale di Proa. "Francamente nel mio calendario non ricordavo che oggi fosse il giorno, perché sennò troviamo ogni giorno un anniversario. Non è festività nazionale", risponde il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato a chi gli fa notare che l'evento si sia tenuto nell'anniversario della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 194 sull'. "Si è sempre detto che l'è una dolorosa scelta che alcune donne decidono di fare, questa scelta a volte è dettata da motivi a cui c'è rimedio: rimedio economico o rimedio con qualche forma di sostegno che non è necessariamente materiale.

San Cipriano d'Aversa, fratelli antiracket assolti: «Accuse inconsistenti» - San Cipriano d'Aversa, fratelli antiracket assolti: «Accuse inconsistenti» - La sentenza è stata firmata dalla terza sezione penale (collegio B) presieduto da Luciana Crisci (giudici a latere Valerio Riello e Luca vitale estensore) ed ha visto impegnati gli avvocati Giuseppe ... ilmattino

Shady Alizadeh (Pd): «Credo in un’Europa unita e senza confini» - Shady Alizadeh (Pd): «Credo in un’Europa unita e senza confini» - Avvocata e attivista nel movimento “Donne, vita, libertà", è candidata per il partito democratico nella circoscrizione Sud. «L’Europa deve basarsi sui concetti primari di cittadinanza europea, di soli ... vita

Fiori d’arancio per Carmen Galli: "Combatto sempre per i più deboli ma ora do spazio alla vita privata" - Fiori d’arancio per Carmen Galli: "Combatto sempre per i più deboli ma ora do spazio alla vita privata" - "Ho voluto dare spazio alla mia vita privata e al tempo stesso, dopo l’incidente, la mia voglia di combattere per i più deboli è ancora più forte". Un anno fa Carmen Galli riceveva la Rosa camuna, per ... ilgiorno