Aborto | Malan Fdi - ‘sosteniamo vita e famigli - non toccheremo la 194’

San Cipriano d'Aversa, fratelli antiracket assolti: «Accuse inconsistenti» - San Cipriano d'Aversa, fratelli antiracket assolti: «Accuse inconsistenti» - La sentenza è stata firmata dalla terza sezione penale (collegio B) presieduto da Luciana Crisci (giudici a latere Valerio Riello e Luca vitale estensore) ed ha visto impegnati gli avvocati Giuseppe ... ilmattino

Shady Alizadeh (Pd): «Credo in un’Europa unita e senza confini» - Shady Alizadeh (Pd): «Credo in un’Europa unita e senza confini» - Avvocata e attivista nel movimento “Donne, vita, libertà", è candidata per il partito democratico nella circoscrizione Sud. «L’Europa deve basarsi sui concetti primari di cittadinanza europea, di soli ... vita

Fiori d’arancio per Carmen Galli: "Combatto sempre per i più deboli ma ora do spazio alla vita privata" - Fiori d’arancio per Carmen Galli: "Combatto sempre per i più deboli ma ora do spazio alla vita privata" - "Ho voluto dare spazio alla mia vita privata e al tempo stesso, dopo l’incidente, la mia voglia di combattere per i più deboli è ancora più forte". Un anno fa Carmen Galli riceveva la Rosa camuna, per ... ilgiorno