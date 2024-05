Aborto | Gribaudo Pd - ‘difenderemo la 19 - non lasceremo spazio a deriva oscurantista’

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Roma, 22 mag (Adnkronos) – “Dobbiamo reagire a questa destra oscurantista, e combattere affinché il diritto all?sia esigibile in ogni ospedale del Paese: oggi nelle regioni governate dal centro destra questo diritto si trova di fatto in pericolo”. Lo ha detto la deputata dem Chiaranel corso dell’incontro al Pd sulla legge 194. “Primo caso fra tutti il Piemonte, dove addirittura nell?ospedale più importante della Regione è stata istituita una ?stanza d?ascolto?, data in affidamento diretto al Movimento per la vita. Questa è violenza psicologica, istituzionalizzata dentro gli ospedali”, ha spiegato ancora. “A questa situazione va aggiunto un elemento molto grave: le misure contenute nel Decreto Pnrr, che di fatto permettono alle associazioni antiabortiste l?ingresso nei consultori. È ora che questo attacco alla 194 finisca.

