Abbiamo un problema | Fiorentina - l’annuncio di Italiano fa tremare i tifosi

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ad una settimana dall’appuntamento più importante della stagione della, Vincenzofa preoccupare cosi iviola. Laè arrivata per il secondo anno di fila in finale di Conference, dandosi la possibilità di vendicare la sconfitta rimediata lo scorso anno contro il West Ham. Sarà anche l’ultima partita di Vincenzosulla panchina viola: in tre anni di gestione ha portato la squadra a disputare 4 finali, due di coppa Italia e due di Conference, riportando lanell’elite del calciodopo le deludenti stagioni precedenti al suo arrivo. Ad attendere la Viola ci sarà l‘Olympiakos di Josè Luis Mendilibar, ennesimo allenatore basco di altissimo livello, che in semifinale ha eliminato l’Aston Villa di Emery. La partita sarà anche uno scontro di ideologie tra il calcio spregiudicato e iperoffensivo die il granitico blocco passo di Mendilibar che già lo scorso anno ha rovinato la festa ad una squadra italiana, battendo la Roma in finale di Europa League.

