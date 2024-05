A Taranto si discutono le novità della genetica medica

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Tarantini Time QuotidianoVenerdì 24 maggio 2024, presso il Salina Hotel di, si terrà la II Edizione del convegno “Lain Puglia e Basilicata: Insieme per Guardare al Futuro“. L’evento, organizzato dalla Sezione Regionale SIGU (Società Italiana diUmana) per Puglia e Basilicata, si propone di affrontare tematiche cruciali che definiscono il ruolo e le attivitàin epoca neonatale, in ambito oncologico e nel percorso diagnostico di malattie genetiche rare. “Questo convegno si inserisce in un programma di attività formative promosse dalla Sezione Regionale SIGU per Puglia e Basilicata, con l’obiettivo di armonizzare i percorsi diagnostici e assistenziali in linea con le linee guida nazionali e internazionali“, afferma il Comitato Scientifico. “Attraverso un confronto tra le diverse realtà cliniche e di laboratorio, miriamo a definire il ruolonell’era delle tecnologie di sequenziamento di ultima generazione, come Array ed NGS, e a promuovere l’integrazione trae oncologia“.

Intervento di Veronica Giannone, candidata Europarlamento per la lista Vita - Libertà - Intervento di Veronica Giannone, candidata Europarlamento per la lista Vita - Libertà - N nota dell'avvocato Francesca Conte, candidata alle prossime elezioni amministrative con la lista Io Sud. Domani alle 10:30 in Piazza Bertachi per chiedere il ripristino dei seggi elettorali per ... leccesette

Il governo punta al rilancio dell'ex Ilva, la Corte di Giustizia europea deciderà sulla class action - Il governo punta al rilancio dell'ex Ilva, la Corte di Giustizia europea deciderà sulla class action - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, incontra le principali imprese che utilizzano l'acciaio in Italia. Il 25 giugno la decisione sul ricorso presentato dall'associazione Genito ... rainews

Class action per fermare l'Ilva: il 25 giugno la decisione della Corte di Giustizia europea - Class action per fermare l'Ilva: il 25 giugno la decisione della Corte di Giustizia europea - La Corte di Giustizia europea ha fissato per il 25 giugno (ore 9.30) l'udienza pubblica per la pronuncia della sentenza in merito all'azione inibitoria collettiva contro l'ex ... quotidianodipuglia