(Di mercoledì 22 maggio 2024) Non seguite pedissequamente il navigatore, vi porta in una strada sbagliata. Marco Bruni lo sa e ai clienti che prenotanoTana dei Carbonari invia un messaggio con le istruzioni per arrivare a destinazione. La destinazione è una casa di, paesino di 4mila anime india, trasformata tredici anni fa inda Bruno Bruni e Loredana Ferretti,proprietari delle frequenze dia di radio Lattemiele. Marco Bruni, la gavetta mirata al ritorno «Era casa dei nonni, papà è nato qui, poi nel 2013 con mamma hanno deciso di aprire La Tana dei Carbonari dedicata all'Unità d'Italia, con ricette tipiche delle varie regioni», racconta Marco Bruni, classe 1999, ha respirato fin da piccolo la passione dei suoi per l'enogastronomia, tanto da essersi diplomato all'istituto alberghiero dia per poi apprendere il mestiere in Spagna.