A Porta a Porta di Bruno Vespa si fa confusione | al posto dei Campi Flegrei c’è il Vesuvio

Lorenzo Berlusconi , nipote di Silvio e figlio di Pier Silvio e Silvia Toffanin, è il nuovo campione di boxe nella categoria «Contatto leggero» in Liguria. A 13 anni ha vinto la medaglia a Manesseno, in Valpolcevera, nella periferia genovese. open.online

Oggi il presidente De Laurentiis ha tenuto una lunga audizione al Senato dove ha evidenziato i problemi del calcio italiano, chiedendo un maggiore interesse della politica. «Mi spiace far notare che i politici in generale credono che il Governo non debba interessarsi in termini economici del calcio. ilnapolista

Per i Campi Flegrei nell'immediato niente: servirebbero 500 milioni. Si lavora al piano di evacuazione - Per i campi Flegrei nell'immediato niente: servirebbero 500 milioni. Si lavora al piano di evacuazione - Non annuncia misure immediate, se non il piano “che per ora rimane nel cassetto” per far sfollare gli 80mila abitanti dell'area dei campi Flegrei a maggior rischio per il bradisismo. Tra una ... huffingtonpost

Allerta gialla per i Campi Flegrei: la relazione della commissione Grandi Rischi e le misure del governo - Allerta gialla per i campi Flegrei: la relazione della commissione Grandi Rischi e le misure del governo - La recente attività sismica nei campi Flegrei ha portato il governo italiano a prendere misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini. Il ministro ... occhioche

ISOKINETIC PORTA A MADRID LA NEUROSCIENZA DEL PALLONE: IL PROF. MALIZIA PARTECIPA PER LA S.S. LAZIO - ISOKINETIC porta A MADRID LA NEUROSCIENZA DEL PALLONE: IL PROF. MALIZIA PARTECIPA PER LA S.S. LAZIO - Ma Isokinetic non vive di passato e da sempre si avventura in campi inesplorati, cercando, ove possibile, di accelerare il passo. Ecco perché nel titolo del Congresso organizzato con la collaborazione ... laziopress