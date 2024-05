A Milano la squadra Ghostbusters che recupera i salotti abbandonati poltrone incluse

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 22 maggio 2024) “Pronto? Ritiro rifiuti ingombranti comune di?”. “Sì! Ci dica? Siamo qui apposta”. “Venite a ritirare in via Kenia 21 un salotto”. Loro: “Completo?”. “Sì! Due, una credenza sfondata più mobile letto con materasso matrimoniale più tavolo di compensato che ha ceduto adesso, nove sedie imbottite, comodini, un lavandino ancora bello”. Loro: “Benissimo, usciamo con il furgone grande eventi, siamo lì a minuti”. “Fate presto, altrimenti sbatto tutto in mezzo alla strada”. Loro: “Ci sono le rotaie del tram?”. “Sì! Così blocco i tram”. Loro: “No! Tenga tutte le messerie sul marciapiede, arriviamo subito...”. Escono dal deposito a sirene spiegate, perfanno spaventare tutti. Sulla fiancata del furgone “Urgenze rifiuti 02/tel”. Nel fare via rotonda si ribaltano. Chiamano in sede: “Qui, noi tutto bene, furgone da rottamare, fate uscire i colleghi per sgomberarlo”.