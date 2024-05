A Fiorello il Sigillo di Ateneo dell’Università di Urbino | Non si può piacere a tutti

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Quella di martedì 21 maggio è stata una giornata speciale per Rosarioe per l’Università di. Archiviata la fortunatissima stagione di Viva Rai2! che ha registrato ascolti record tenendo compagnia a milioni di italiani durante la colazione, lo showman è stato protagonista di un momento molto particolare. Il conduttore, infatti, è stato accolto dall’Università diche gli ha consegnato ildi. Poteva essere occasione più ghiotta per un nuovo show in pieno stile? La cerimonia non ha potuto che regalare svariati momenti di ironia – tra aneddoti, ricordi e gag – ma anche profonda emozione. Accolto da applausi scroscianti, Rosario ha ricordato gli esordi con grande orgoglio. “Quando qualcuno vuole denigrarmi, mi dice ‘eh, vabbè vieni dai villaggi turistici’. Per me è un valore aggiunto, anzi non sapete quanto mi siano serviti”, afferma Fiore.