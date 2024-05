A fine mese - concediamoci uno sfizio alla moda Piccolo o grand - purché sia chic

(Di mercoledì 22 maggio 2024), tempo di fare i conti con il guardaroba. L’estate, nonostante il clima mutevole, è dietro l’angolo; fioccano i weekend fuori porta, gli aperitivi, le reunion en plein air. E lo stipendio, spesso, finisce ancor prima di arrivare. Meglio prepararsi destinando, a seconda delle possibilità, una parte di esso al rinnovo dell’armadio: cosa comprare a maggio 2024 per rivoluzionare l’outfit? Come vestirsi a maggio: 5 outfit da copiare X Leggi anche › Come vestirsi a Maggio 2024? 5 outfit che risolvono il look primaverile A volte basta un pezzo-investimento, che manda in fumo gran parte delle finanze guadagnate, ma che dura per una vita.

Promo flash per NordVPN: fino al -71% di sconto, con Gift Card in regalo (fino a 50€) - Promo flash per NordVPN: fino al -71% di sconto, con Gift Card in regalo (fino a 50€) - NordVPN è in offerta e il prezzo si riduce fino a 3,69 euro al mese con tanti vantaggi inclusi: ecco i dettagli della nuova promo flash. punto-informatico

Meteo giugno. Dalla Festa della Repubblica fino a metà mese, la tendenza - Meteo giugno. Dalla Festa della Repubblica fino a metà mese, la tendenza - Col mese di giugno l'estate prova ad affermarsi. Il mese potrebbe ancora risentire dell'impronta del mese precedente, con una certa dinamicità seppur meno frequente. Le temperature, nel complesso, ... 3bmeteo

Meteo - Instabilità senza fine al Nord, giovedì e venerdì con altri forti temporali. Ecco le zone più a rischio - Meteo - Instabilità senza fine al Nord, giovedì e venerdì con altri forti temporali. Ecco le zone più a rischio - Instabilità non solo pomeridiana. L'area di saccatura presente sull'Europa centro occidentale non demorde, bloccata a est da un anticiclone Russo-Scandinavo e a ovest dall'anticiclone atlantico non ri ... 3bmeteo