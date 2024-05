A che ora il Giro d’Italia 2024 oggi | partenza e arrivo Selva di Val Gardena-Passo del Brocon - t - streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2024), mercoledì 22 maggio, va in scena la diciassettesima tappa del. Tadej Pogacar è incontenibile e ieri ha vinto la quinta tappa di quest’edizione della Corsa Rosa, senza nemmeno fare fatica e sfoderando una superiorità disarmante.si sale di nuovo, con un tappone di montagna che può dire molto per la lotta dietro al marziano sloveno. Maltempo annunciato, e sul finale potrebbero esserci anche temporali, da monitorare soprattutto le discese. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DIDELDALLE 12.30 5 GPM da affrontare e pochissima pianura per la carovana. Frazione breve (159 km) ma molto esplosiva e con tanto dislivello, che fin dallapresenta difficoltà. Attenzione poi ancora al meteo, con le previsioni che parlano di un’altra giornata di pia per la carovana. Pronti e via e si scalerà immediatamente ilSella.