A Casa Bruschi domenica 26 maggio ingresso libero per la XIV edizione della Giornata Nazionale Dimore Storiche

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Arezzo, 222024 – AllaMuseo Ivanil programma dell’ultimo fine settimana del mese parte venerdì 24alle 17 congratuito alla conferenza che vedrà come relatore Marco Bazzini, curatoremostra “La libera maniera. Arte astratta e informale nelle collezioni Intesa Sanpaolo”, a colloquio con Bruno Corà, PresidenteFondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri e Ivan Novelli dell’Archivio Gastone Novelli. Un incontro di approfondimento sulla mostra “La libera maniera” che andrà a illustrare opere e curiosità sugli artisti esposti come Lucio Fontana, Alberto Burri, Gillo Dorfles, Bruno Munari, Carla Accardi, Achille Perilli e Antonio Sanfilippo. Sabato 25alle 15 bambini e ragazzi potranno svolgere per la prima volta allaMuseo il laboratorio didattico "Tracce di fili al museo", un originale e innovativo approccio al ricamo creativo a cura di Ilaria Margutti, artista e fondatrice di CasermArcheologica.