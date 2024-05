A Baselice la scuola fa visita ai carabinieri

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiStamattina, nell’ambito degli incontri organizzati dall’Arma deiper promuovere la cultura della legalità, gli alunni della quinta classe dellaprimaria Padre Pio di, accompagnati dai loro insegnanti, in rappresentanza anche del dirigente scolastico, prof. Michele Ruscello, sono stati ospiti della stazione di, dove il comandante, maresciallo Francesco Pio Tomaiuolo ed i suoi collaboratori li hanno accolti negli uffici in cui lavorano ogni giorno, a tangibile testimonianza della vita di caserma tante volte ripresa in note fiction e trasmissioni televisive. I giovani scolari hanno avuto la possibilità di vedere da vicino e toccare con mano la gazzella dell’aliquota radiomobile della compagnia di San Bartolomeo in Galdo in servizio quotidiano di pronto intervento e simbolo di sicurezza per i cittadini che la vedono passare lungo le strade principali e periferiche, ad ogni ora del giorno e della notte, a loro tutela.