6 giocatori che non andrebbero ignorati da Spalletti

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Domanidiramerà una lista di 30 pre-convocati per l’Europeo e ci sono ancora alcune incertezze più o meno in ogni reparto. Abbiamo fatto una lista dila cui convocazione, in questo momento, appare in bilico o altamente improbabile.che invece ci piacerebbe vedere in maglia azzurra e che pensiamo potrebbero far comodo. STEADY PAYWALL Andrea Colpani Andrea Colpani – 2023/2024 ??@Khalid bossman pic.twitter.com/FyZfq8iAEt — Joueurs IT (@JoueursItalia) November 18, 2023 Andrea Colpani è stato chiamato daper le due sfide decisive contro Macedonia del Nord e Ucraina. Era novembre e il trequartista del Monza era una delle più belle sorprese d’inizio stagione. In quelle due partite Colpani non era andato neanche in panchina e il senso allora è che forsevoleva vedere Colpani, farsi un’idea fisica di cosa poteva offrirgli.