50 anni di Legacoop Toscana Al via domani La cooperazione in Festa

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Firenze, 22 maggio 2024. Prende il viapomeriggio “Lain”, l’evento di tre giorni organizzato dain piazza Santissima Annunziata a Firenze per festeggiare i suoi 50. La manizione, a ingresso libero, prevede incontri, degustazioni, laboratori, presentazioni di libri e musica. La Lega RegionaleCooperative e Mutue venne costituita nel 1974 come articolazione regionale della Lega Nazionale Cooperative e Mutue. Il primo Congresso si tenne a Firenze, al Palazzo dei Congressi, il 30 e 31 gennaio 1974. Oggiconta 2 milioni di soci e oltre 700 cooperative associate, distribuite nei settori Consumo, Produzione e Servizi, Welfare, Agroalimentare e pesca, Culturmedia, Altre cooperative. “Questaè l’occasione per ripercorrere cinquant’di storia, cinquant’di impegno delle cooperatrici e dei cooperatori per cambiare in meglio la nostra comunità e per immaginare insieme un futuro ancora segnato da quegli ideali – afferma il presidente diRoberto Negrini –.