5 buoni motivi per non odiare il Sassuolo

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Nel funzionamento della Corte Suprema americana, che ha creato una tradizione giuridica poi diffusasi anche in Europa, c’è una dimensione molto interessante, quella della cosiddetta dissenting opinion. I giudici che esprimono un voto di minoranza hanno la possibilità di manifestare pubblicamente le ragioni della propria posizione, e quindi il proprio dissenso giuridico rispetto alla decisione della maggioranza. Questo dissenso ha un significato tecnico, e non va interpretato come espressione automatica di posizioni impopolari, però possiamo prenderlo da ispirazione per cercare di manifestare un’opinione calcistica dissenziente, soprattutto in questi giorni: difendere parte del modello-, e quello che ha rappresentato nell’ultimo decennio. L’inattesa retrocessione della squadra neroverde è uno dei grandi temi calcistici della stagione, visto il ruolo sportivo e mediatico ricoperto in questo decennio dal club emiliano, l’importanza della proprietà nel contesto del sistema economico italiano e i risultati fortemente negativi in rapporto alle risorse a disposizione.

